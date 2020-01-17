Герус уничтожает украинскую угольную отрасль, - нардеп

Председатель энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус предает интересы Украины, лоббируя импорт электроэнергии из России, который уничтожает отечественную генерацию и угольную отрасль. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец во время брифинга в Верховной Раде Украины 16 января, передает РБК-Украина.

"Предатель Украины Андрей Герус, председатель комитета парламентского по вопросам энергетики, способствовал, что только за минувшие сутки поставлено российской электроэнергии в Украине в объеме 3,9 миллиона киловатт электроэнергии - 2,2 миллиона киловатт электроэнергии поставлено через Беларусь, российская электроэнергия, и плюс напрямую 1,7 миллиона. Если так дальше будет происходить, то в этом году в Украине будет добыто на 6-7 миллионов тонн угля меньше, чем в предыдущем году. Также производится меньше электроэнергии. Потому что останавливаются угольные шахты украинские, с прекращаются блоки тепловых электростанций ", - сказал Волынец.

Он отметил, что из-за импорта российского тока, в котором нет необходимости для нашей страны, мощности отечественных энергопредприятий ограничивают, вследствие чего они имеют значительные убытки. В свою очередь уменьшение производства электроэнергии отечественными ТЭС уменьшает спрос на украинский уголь, что наносит ущерб также угледобывающим предприятиям.

"Очень часто ровным графиком из России, в том числе ночью поставляется электроэнергия в то время, когда она вообще является избыточной на рынке электроэнергии. И оператор" Укрэнерго "дает указание исключить блоки тепловых электростанций в Украине, и в связи с этим они несут огромные убытки, то есть, украинские тепловые электростанции. Шахтеры, которые не могут сбыть украинский уголь на собственном украинском рынке, несут огромные потери, шахты несут огромные убытки, а задолженность по заработной плате украинским горнякам уже составляет 1 миллиард 200 000 000 гривен ", - сообщил Волынец.

Депутат также обратил внимание, что простой в работе энергетических и угледобывающих предприятий сказываются на доходах местных и государственного бюджетов, ведь компании уменьшают отчисления в них.

"Местные бюджеты и центральный бюджет не получают средства, а также не отчисляются средства в пенсионный фонд, в фонды социального страхования. Тотально останавливается все", - сказал Волынец.

Напомним, импорт электроэнергии из России было восстановлено с 1 октября 2019 благодаря "поправке Геруса". Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привело к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины призвала остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

В декабре прошлого года СМИ сообщали, что решениями судов НАБУ и СБУ обязали возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета ВР В Андрея Геруса за государственную измену и злоупотребление властью.