Герус соврал про остановку ДТЭК экспорта в Венгрию и отсутствие импорта из России, - Милютина

Иллюстративное фото (dtek.com)

Милютина опровергла заявление Андрея Геруса о высоких ценах на электроэнергию в Украине

Глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус сказал неправду, заявив, что ДТЭК остановил экспорт электроэнергии в Венгрию из-за более низких там цен чем в Украине. Об этом написала советник гендиректора ДТЭК Ирина Милютина на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"4,1 млн кВт часов ушло на Венгрию. Завтра будет более 13 млн кВт ч. А вот импорта не было потому что 2 дня межгосударственные линии находятся в ремонте. Ограничения введены системным оператором НЭК "Укрэнерго", - сообщила Милютина.

Милютина также отметила, что глава профильного комитета ВР лжет, когда утверждает, что в марте не было импорта российской электроэнергии, который был возобновлен в октябре прошлого года по его инициативе и нанес удар по отечественной энергетике.

"1,5 млн кВт часов зашло из России и еще 7,7 млн кВт часов российской электроэнергии зашло из Беларуси (в марте, - ред.). Эти объемы не только украдены у украинских производителей, но именно они сделали работу на этом рынке убыточной для всей генерации", - подчеркнула Милютина.

Кроме того, она опровергла заявление Андрея Геруса о высоких ценах на электроэнергию в Украине, сообщив, что она является одной из самых низких в Европе.

"Герусоложь №3 "Самые высокие цены в Европе". Я требую предъявить платежку европейского предприятия, которая будет ниже платежки украинского предприятия. Конечная цена на электроэнергию в Украине одна из самых низких в Европе. Ниже - только Исландия и Грузия. Это легко проверить на сайте Евростата", - написала Милютина.

Она также написала, что энергетическая отрасль сегодня находится в глубоком кризисе.

"Сложно поверить, но за полгода Герусу удалось поставить на колени отрасль, которая была последней недефицитной во всем ТЭК Украины. Очередная манипулятивная попытка переложить остановку угольных предприятий и убытки генерации на самих энергетиков не прошла. Андрей Герус пытается нам рассказать, что атомщикам не хватает денег на зарплаты, что Гарпоку не хватает 7 млрд, а поставщикам населению не заплатят до 70% платежей в марте из-за того, что ДТЭК "остановил" сегодня экспорт. А может это все же ваша медалька? И нужно иметь мужество, исправить хоть некоторые свои ошибки?" - написала Милютина.

Напомним, ранее сообщалось, что директором по стратегии и финансам компании ДТЭК назначен Олег Тымкив.