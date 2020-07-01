Герус пытается не допустить журналистов и шахтеров на "Центрэнерго", - нардеп

Фото: Михаил Волынец (npgu.org)

Кредиторская задолженность "Центрэнерго" составляет 4 млрд грн

По требованию председателя энергетического комитета парламента Андрея Геруса выездное заседание комитета 1 июля, которое состоится на госпредприятии "Центрэнерго", пройдет в закрытом режиме.

Об этом сообщил народный депутат Михаил Волынец.

"На завтрашнее выездное заседание комитета ВР по вопросам энергетики, которое состоится на Трипольской ТЭС ("Центрэнерго"), предписано не допускать директоров госпредприятий, которые должны были принести депутатам документальные свидетельства нарушения "Центрэнерго" долговых обязательств. Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус и заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив дожали и.о. министра энергетики Ольгу Буславец, чтобы разбор полетов деятельности "Центрэнерго", менеджеров, которые курируются Коломойским, происходило без лишних свидетелей", - написал Волынец.

Он также напомнил, что кредиторская задолженность "Центрэнерго" составляет 4 млрд грн, из которых 2 млрд грн - задолженность перед предприятиями угольной отрасли. И подчеркнул, что одним из требований шахтеров, которые протестуют в Киеве с 30 июня, привлечение к ответственности лиц, способствовавших созданию искусственной энергетического кризиса.

Напомним, летом 2019 года в период пребывания Андрея Геруса на должности представителя президента в Кабмине в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4. Млрд грн). Подтвержденные ФГИ долги достигли 4 млрд грн. Ранее компания была прибыльной.

"Центрэнерго" с лета 2019 начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

По данным Low Carbon (проект ФРГ) убытки на этих сделках достигли 900 млн грн. По данным Сергея Лямця убытки уже больше 1,2 млрд грн.

По данным расследования Бигус.инфо угля на "Центрэнерго" поставляется через российские фирмы бизнесменов близких к террористам "ДНР".

В свою очередь, "Радио Свобода" сообщила о поставке газа на "Центрэнерго" компанией Юнайтед Энерджи близкой к Коломойскому. При этом газ покупается в полугосударственной “Укрнафты” по цене ниже рыночной и продается на "Центрэнерго" выше рыночной.

"Юнайтед Энерджи" была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России после открытия импорта с поправкой Андрея Геруса.

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Автор: РБК-Украина