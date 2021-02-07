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Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта из России, - Бутенко

Автор: РБК-Украина

Председатель энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус распространил ложную информацию о якобы-то остановке энергоблоков ТЭС компании ДТЭК. В D. Trading связали это с желанием оправдать начатый им импорт тока из России.

Об этом заявил генеральный директор D. Trading Виталий Бутенко в Facebook.

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"Герус снова пошел в безумные информационные манипуляции ради защиты милого для него импорта российской электроэнергии. За последние 1,5 года манипуляции стали мейнстримом энергетической отрасли. Для политиканов - это нормальное дело. Манипуляции и фейки", - заявил Бутенко.

Глава D.Trading отметил, что последние несколько недель наблюдается повышенная активность Андрея Геруса, председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка, ряда трейдеров-импортеров, которые одновременно защищают и отстаивают закупку электроэнергии в России.

"Тезис простой: страна не может без "русского" тока. Этот тезис ничем не отличается от другого, который мы не слышим с 2015 года: "Мы не сможем без российского газа". То есть, если есть желание и политическая воля, то все возможно. Видимо, некоторым не хватает то ли желания, то свободы", - добавил Бутенко.

Мотивацию Геруса распространить фейк об остановке украинских блоков Бутенко объяснил возрастающим импортом из России, который кратно вырос с начала месяца.

"Понятно почему Герус так начал нервничать. Импорт из России вырос почти в 4 раза с начала февраля. В отдельные часы он достигает 750 МВт. На завтра это уже будет 4,3 млн квтч. Это факты. Это не манипуляция. Видимо, как-то не удобно говорить о такой математике", - добавил Бутенко.

Он также сообщил, что энергоблок Ладыженской ТЭС на самом деле в этот период даже не был подключен к энергосистеме. Блок находился в резерве и по решению системного оператора НЭК "Укрэнерго" не планировался к работе.

Напомним, с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России. Это стало возможным благодаря поправке Андрея Геруса.

Параллельно с этим глава профильного комитета ВР выступил против законопроекта о запрете импорта, назвав покупку тока в России "выгодной и полезной" для энергосистемы.

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Новости Украины ДТЭКэлектроэнергия из РФАндрей Герус
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