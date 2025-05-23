Герої на воді, землі та в небі. В Україні відзначають День морської піхоти
Щороку 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти. Ця дата присвячена формуванню першої української морської бригади у 1918 році.
РБК-Україна розповідає про День морських піхотинців і їхню роль у війні проти окупантів.
Не просто професійне свято. Коли з'явився День морпіхів
День морської піхоти запровадили у 2014 році Указом президента № 352/2014. У документі йшлося про важливість розвитку військових традицій і вшанування ролі морської піхоти у забезпеченні обороноздатності держави. Спочатку свято відзначали 16 листопада, але через 4 роки дату перенесли на 23 травня. Це зробили для вшанування 100-річчя Української революції.
Саме 23 травня 1918 року гетьман Павло Скоропадський видав указ "Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків". Подія стала важливим кроком у становленні українських військово-морських сил.
23 травня стало символічним для морпіхів. В 2018 році під час урочистостей у Миколаєві морпіхам вручили нові берети кольору морської хвилі. У 2019 році новостворена 35-та окрема бригада морської піхоти отримала бойове знамено під час святкування в Маріуполі. Це стало продовженням нових традицій та символом відновлення і посилення морської піхоти України.
Нові берети Морської піхоти ЗСУ кольору морської хвилі (фото: President.gov.ua)
У 2023 році в цей день президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Корпусу морської піхоти в Збройних силах України.
Цьогоріч на Майдані Незалежності проведуть церемонію вшанування морських піхотинців, полеглих вшанують хвилиною мовчання, а звільнені морпіхи розкажуть про російський полон. На подію зберуться родичі морських піхотинців та небайдужі українці.
Перша рота морської піхоти під час спільних навчань із НАТО (фото: U.S. Navy Photo by Photographer's Mate 2nd Class Robert M Schalk)
36 бригада морпіхів під час навчань (фото: ArmyInform)
Роль морпіхів у боротьбі проти агресора
36-та окрема бригада берегової оборони охороняла територію частини у Криму, коли росіяни вторгнулися у Крим. Тоді командир бригади Сергій Стороженко зрадив Україну, а наших військових, які залишились вірними присязі, вивели з окупованого півострова.
Саме ці військові стали основою для формування 36-ї бригади морської піхоти, яка на початку повномасштабного вторгнення захищала Маріуполь й там потрапила у полон. Деяких морпіхів Росія вже три роки утримує в неволі.
Морпіхи захищають Україну на різних напрямках, зокрема 38-ма бригада морпіхів восени 2023 брала участь у боях за Кринки на Херсонщині, а наприкінці 2024 року захищала Покровськ на Донеччині. Окремі батальйони морпіхів брали участь ще в АТО, зокрема у боях під Широкине.
Морпіхів називають універсальними солдатами, оскільки вони виконують завдання на воді, землі й в небі. Гасло морської піхоти - "вірні завжди", і саме ця відданість і стійкість робить їх незамінними захисниками нашої держави у найскладніших умовах.
36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського (фото: 36/Facebook)
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Раніше ми розповідали історію морського піхотинця, який повернувся додому після трьох років полону.
Під час підготовки матеріалу використали: Вікіпедію, Navy.mil.gov.ua, 36/Facebook)
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