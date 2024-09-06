Герой операцій, які увійдуть в історію. ГУР презентувало книгу про полеглого розвідника

Боровся з ворогом в аеропорту "Антонов" і на острові Зміїний

До Дня Воєнної розвідки ГУР МО України презентувало книгу про Героя України Віталія Ігнатенка. Під час заходу представили друкований варіант історії боротьби Героя України. Брошура ілюстрована архівними фото героя.

Історія увійде у велику книгу розповідей про видатних розвідників, які своїми подвигами змінили хід цієї війни.

Віталій Ігнатенко, псевдо "Німець", – один з тих, хто "зустрічав" російських спецпризначенців на аеродромі "Антонов" у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він брав участь у легендарному бою на Гостомельському склозаводі, займався евакуацією жителів Бучі та протистояв ворогам в Ірпені та Мощуні.

Фото: Віталій Ігнатенко брав участь в надскладних операціях Головного управління розвідки

Віталій брав участь у боях у Харківській області, на півдні та сході України. Мав особливі задачі, в рамках яких ходив у рейди в глибокий тил ворога та відбивав у окупантів острів Зміїний, говорить авторка проєкту ГУР МО України "Видатні розвідники" Ольга Мосьондз.

"З 24 лютого 2022 року, фактично жодна операція спецпідрозділу ГУР МО України "Шаман" не відбувалася без участі Віталія Ігнатенка. Досвідчений військовослужбовець був одним із тих, хто формував цей елітний батальйон", – розповідає Ольга.

У лавах Збройних Сил України Віталій був ще з 2015 року, зазначає Ольга Мосьондз. А потім, починаючи з 24 лютого 2022 року, захищав спершу Київщину, потім брав участь у безлічі складних військових задач.

"Фактично жодна важлива і надскладна задача "Шаману" не відбувалося без його безпосередньої участі", – додає вона.

Фото: Дружив з побратимом Олегом Зайцевим. Згодом вони загинули пліч-о-пліч

Цього року родина відзначила б 30-річччя шлюбу

Віталій Ігнатенко загинув 7 травня 2022 року під час першої висадки на тоді окупований росіянами острів Зміїний. У складі зведених підрозділів Віталій Ігнатенко разом зі своїм напарником Олегом Зайцевим під час запеклого бою з окупантами, прикривав відхід побратимів, врятувавши життя багатьом українським захисникам.

"Віталій дуже дружили з Олегом. Разом брали участь у складних операціях, завжди були пліч-о-пліч. Удвох вони й загинули", - згадує дружина Віталія, Ірина Ігнатенко.

З майбутнім чоловіком на той момент вона познайомилася ще студенткою, коли їм було по 18 років. Цього року родина відзначила б 30-річччя шлюбу. На жаль, цим планам збутися не судилося: ворог забрав життя Віталія.

Фото: Служити на фронт Герой пішов ще у 2015 році

"Якось Віталій подзвонив мені і сказав, що в нього буде якась важлива задача. Подробиць не розповідав. Останній раз чоловік виходив на зв'язок о 4.53 ранку. Сказав, що повернеться з завдання до обіду. Але потім на зв'язок вже не виходив. А через деякий час я отримала повідомлення: "Іро, привіт. Це "Шаман". Відразу зрозуміла, що новини будуть дуже погані", - згадує дружина Героя.

Саме завдяки Віталію та його побратиму Олегу Зайцеву вдалося здійснити першу висадку на острів Зміїний - надскладну задачу, на яку погоджувалися тільки шалені відчайдухи і великі патріоти України.

За словами Ольги Мосьондз, саме завдяки роботі Героїв-розвідників в ті дні вдалося дізнатися, що відбувається на Зміїному, скільки там росіян. Ця операція заклала старт подальшому успіху Сил Оборони на Зміїному.

Завжди привозив з фронту котиків

За словами мами Героя, Надії Ігнатенко, її син ріс і веселим, і печальним водночас. Переймався за те, що відбувається в країні. Перед службою в армії зустрів, як він сам завжди казав, свою кохану дружину.

"Вони могли годинами говорити про все на світі. Ніколи не сварилися, одне одному завжди в усьому поступалися. Син ніколи взагалі нікого не ображав по життю. Дуже любив котів: коли пішов служити, то привозив додому котиків, які у нас зараз живуть. Остання кішечка, яку він привіз - наша улюблена. Коли звучить повітряна тривога і я виходжу в коридор, вона завжди приходить, тулиться до обличчя", - розповідає жінка.

Фото: Родина зберігає останнє фото Віталія

Вона зізнається: вся родина сумує за Героєм щодня все більше, і невідомо, як жити далі. Але тримає те, що у Віталія залишився син.

За видатні особисті досягнення, виявлені під час виконання бойових завдань зі стримування та відсічі збройної агресії РФ, Віталію Ігнатенку присвоєно найвище звання держави – Герой України з врученням ордену “Золота Зірка”. Його ім’я та подвиг назавжди закарбовані на сторінках "Книги слави" Головного управління розвідки МО України.