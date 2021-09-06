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Германия заявила об усилении кибератак из России накануне выборов

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Берлин, Понедельник 06 сентября 2021 15:56
Германия заявила об усилении кибератак из России накануне выборов Фото: Германия заявила об усилении кибератак из России накануне выборов (freepik)
Автор: Мария Кучерявец

Берлин обратился к Москве с требованием немедленно прекратить кибератаки, которые в последнее время обрушились на немецких политиков. Федеральное правительство выразило обеспокоенность, что это может повлиять на выборы в Бундестаг, которые назначены на 26 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Frankfurter Rundschau.

"Берлин рассматривает этот неприемлемый подход как угрозу безопасности Германии и процесса демократического волеизъявления, а также как серьезный фактор, который портит двусторонние отношения... настойчиво призываем Россию прекратить эту незаконную кибер-деятельность", - говорится в сообщении.

Указано, что сотрудники безопасности не менее трех раз в этом году информировали Бундестаг о кибератаках иностранных спецслужб на парламентариев.

Так, недавно от кибератак пострадали несколько членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Отмечено, что сейчас проводится тщательное экстренное расследование этого "абсолютно неприемлемого поведения", а власти Германии оставляет за собой право принимать "дальнейшие меры".

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Российская Федерация Германия Бундестаг Кибератака
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