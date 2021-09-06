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Німеччина заявила про посилення кібератак з Росії напередодні виборів

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Берлін, Понеділок 06 вересня 2021 15:56
Німеччина заявила про посилення кібератак з Росії напередодні виборів Фото: Німеччина заявила про посилення кібератак з Росії напередодні виборів (freepik)
Автор: Марія Кучерявець

Берлін звернувся до Москви з вимогою негайно припинити кібератаки, які останнім часом завалися на німецьких політиків.Федеральний уряд висловив занепокоєння, що це може вплинути на вибори в Бундестаг, які призначені на 26 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Frankfurter Rundschau.

"Берлін розглядає цей неприйнятний підхід як загрозу безпеці Німеччини та процесу демократичного волевиявлення, а також як серйозний фактор, який псує двосторонні відносини... наполегливо закликаємо Росію припинити цю незаконну кібер-діяльність", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що співробітники безпеки не менше трьох разів цього року інформували Бундестаг про кібератаки іноземних спецслужб на парламентаріїв.

Так, нещодавно від кібератак постраждали кілька членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Зазначено, що наразі проводиться ретельне екстрене розслідування цієї "абсолютно неприйнятної поведінки", а влада Німеччини зберігає за собою право вживати "подальші заходи".

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