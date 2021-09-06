Німеччина заявила про посилення кібератак з Росії напередодні виборів

Берлін звернувся до Москви з вимогою негайно припинити кібератаки, які останнім часом завалися на німецьких політиків.Федеральний уряд висловив занепокоєння, що це може вплинути на вибори в Бундестаг, які призначені на 26 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Frankfurter Rundschau.

"Берлін розглядає цей неприйнятний підхід як загрозу безпеці Німеччини та процесу демократичного волевиявлення, а також як серйозний фактор, який псує двосторонні відносини... наполегливо закликаємо Росію припинити цю незаконну кібер-діяльність", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що співробітники безпеки не менше трьох разів цього року інформували Бундестаг про кібератаки іноземних спецслужб на парламентаріїв.

Так, нещодавно від кібератак постраждали кілька членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Зазначено, що наразі проводиться ретельне екстрене розслідування цієї "абсолютно неприйнятної поведінки", а влада Німеччини зберігає за собою право вживати "подальші заходи".