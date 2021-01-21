Німеччина може закрити кордони з сусідніми державами

Фото: Хельге Браун (wikimedia by Tobias Koch)

Голова відомства федерального канцлера Німеччини Хельге Браун не виключив закриття німецьких кордонів із сусідніми країнами. Таке рішення можуть ухвалити, якщо ті найближчим часом не будуть діяти ефективніше у боротьбі з розповсюдженням коронавірусу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами Браун, в наразі необхідно взяти під контроль поширення інфекції, щоб захиститися від нових, більш заразних варіантів коронавірусу. Небезпека полягає в тому, що якщо в країні зростає кількість заражень, то нові мутації поступово стають переважаючими, і поширення COVID-19 не вдасться взяти під контроль.

Цю заяву Браун зробив напередодні саміту ЄС, який відбудеться сьогодні і буде присвячений єдиній стратегії ЄС в боротьбі з пандемією.

Нагадаємо, в Німеччині у 35 людей виявили новий штам коронавірусу. Поки що перевіряється, наскільки він заразний і наскільки смертоносний новий варіант коронавірусу.

Крім того, у Німеччині продовжили жорсткий локдаун до 14 лютого. У країні зберігаються всі діючі обмеження.