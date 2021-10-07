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Германия выступила за ужесточение регулирования деятельности Facebook

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Германия, Четверг 07 октября 2021 10:31
Германия выступила за ужесточение регулирования деятельности Facebook Фото: Германия выступила за усиление регулирования деятельности Facebook (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт выступила за ужесточение правил регулирования деятельности компании Facebook. По ее мнению, соцсеть негативно влияет на социальное и политическое развитие общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Недавние разоблачения, связанные с Facebook, показывают, насколько остро нам нужно сильное и эффективное регулирование социальных сетей в Европе. В объединенной Европе нас всех касается, когда социальные сети с их алгоритмами усиливают ненависть и агитацию, а также способствуют нежелательному политическому и социальному развитию", - пояснила министр.

Между тем она отметила, что сейчас призывы к осознанию ответственности и саморегулирования внутри Facebook не приносят никакой пользы.

"Это неприемлемо, учитывая рыночную мощь и социальную значимость крупных технологических корпораций. Поэтому важно взять под контроль деятельность Facebook и усилить его", - резюмировала Ламбрехт.

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