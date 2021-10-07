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Німеччина виступила за посилення регулювання діяльності Facebook

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Німеччина, Четвер 07 жовтня 2021 10:31
Німеччина виступила за посилення регулювання діяльності Facebook Фото: Німеччина виступила за посилення регулювання діяльності Facebook (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр юстиції Німеччини Крістіне Ламбрехт виступила за посилення правил регулювання діяльності компанії Facebook. На її думку, соцмережа негативно впливає на соціальний та політичний розвиток суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Нещодавні викриття, пов'язані з Facebook, показують, наскільки гостро нам потрібна сильна і ефективне регулювання соціальних мереж в Європі. В об'єднаній Європі нас всіх стосується, коли соціальні мережі з їх алгоритмами підсилюють ненависть і агітацію, а також сприяють небажаного політичного і соціального розвитку", - пояснила міністр.

Між тим вона зазначила, що наразі заклики до усвідомлення відповідальності і саморегулювання всередині Facebook не приносять жодної користі.

"Це неприйнятно, з огляду на ринкову міць і соціальну значущість великих технологічних корпорацій. Тому важливо взяти під контроль діяльність Facebook і посилити його", - резюмувала Ламбрехт.

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