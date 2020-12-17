Германия выделит Украине 215 млн евро кредитов на инвестпроекты

Фото: доллары и евро (пресс-служба НБУ)

Кроме кредитов предусмотрено выделение до 40 млн евро на безвозвратной основе

Германия предоставит Украине льготные кредиты в объеме до 214,6 млн евро, которые будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, в том числе для поддержки муниципалитетов. Соглашение было подписано между Кабинетом министров Украины и правительством ФРГ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отмечается в сообщении, рамочное соглашение определяет перечень проектов, договоренности по финансированию которых правительством ФРГ достигнуто во время украинско-немецких переговоров за период 2011-2019 годов.

Кредиты будут направлены на реализацию проектов:

в сфере энергетики (модернизация подстанций и интеграция украинской энергетической системы в европейскую объединенную энергосистему);

поддержка малого и среднего предпринимательства;

осуществление энергоэффективных мероприятий в общественных зданиях (школы и детские сады);

реконструкция коммунальной инфраструктуры в регионах

Кроме того, соглашением предусматривается предоставление до 40 млн евро на безвозмездной и безвозвратной основе в форме грантов, из которых 30,5 млн евро будет направлено на улучшение системы профессионального образования и усиление местного самоуправления в Украине.

Напомним, Украина получит от Европейского инвестиционного банка 640 млн евро на приоритетные проекты в области инфраструктуры и транспорта.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил привлечение кредита Европейского инвестиционного банка на 340 млн евро. Деньги пойдут на реализацию проекта "Программа по восстановлению Украины".