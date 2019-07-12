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Германия выделила на помощь пострадавшим на Донбассе 760 тыс. евро

Новости » Общество    12.07.2019 - 08:07
Германия выделила на помощь пострадавшим на Донбассе 760 тыс. евро
Иллюстративное фото (rv.gov.ua)

Средства направят на психосоциальную реабилитацию

Украина получит на реабилитацию пострадавших от военных действий на Донбассе 760 тысяч евро от Федерального правительства Германии. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

Отмечается, что финансирование Германия предоставляет Мальтийской службе помощи в Мире для продолжения проекта, который эта служба осуществляет в Украине - "Вклад в психосоциальную стабилизация пострадавших в конфликте в Украине".

"В прошлом Федеральное правительство уже предоставило Мальтийской службе 2 миллиона евро для гуманитарных мер помощи, направленной внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от конфликта в Украине", - отметили в пресс-службе.

В посольстве добавили, что с 2018 года в рамках проекта была оказана помощь более 7000 пострадавших. В 2019 году стартует новая фаза вспомогательного проекта в общинах Луганской и Донецкой областей вдоль линии разграничения, которые находятся на подконтрольной украинскому правительству территории.

"С этой целью открываются несколько центров психосоциальной адаптации. Также в отдаленных общинах люди, которые нуждаются в помощи, будут посещать мобильные команды поддержки", - добавили в пресс-службе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел первую телефонную беседу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возврату удерживаемых с обеих сторон человек.

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