Германия ввела безразрешительный режим для украинских перевозчиков

Германия разрешила украинским перевозчикам осуществлять двусторонние и транзитные перевозки на безразрешительной основе. Такой режим будет действовать до 30 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.
Таким образом, Германия присоединилась к 12 государствам, которые уже ввели для Украины безразрешительный режим для транзитных и двусторонних перевозок.
Ранее Германия позволяла бездозвільні перевозки для украинских компаний только в режиме транзита.
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