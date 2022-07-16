UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия вернула в эксплуатацию неактивные электростанции: Шольц назвал причину

Фото: Германия вернула в эксплуатацию неактивные электростанции (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Германия временно вернула в эксплуатацию 16 неактивных электростанций. Решение было принято в связи с дефицитом энергии, который образовался после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом заявил канцлер Гемарнии Олаф Шольц, передает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Отметим, что вновь запущенные электростанции работают на угле и нефти. Поэтому в Германии не довольны таким решением.

Шольц в свою очередь заверил, что его правительство остается преданным делать все для борьбы с климатическим кризисом и отметил, что решение запустить неактивные электростанции временное.

"Горько то, что из-за агрессивного нападения России на Украину мы теперь вынуждены временно использовать некоторые электростанции, которые мы уже вывели из эксплуатации. Но это только на очень короткое время", - сказал он.

Шольц заверил, что Германия по-прежнему стремится прекратить выбросы парниковых газов до 2045 года - раньше всех крупных индустриализированных стран.

Он подчеркнул, что правительство ФРГ уже одобрило пакет мер для стимулирования развертывания возобновляемой энергии.

"Мы хотим сделать все возможное для борьбы с климатическим кризисом", - сказал канцлер.

Напомним, ранее мы писали, что подавляющее большинство немцев хотят продолжать поддерживать Украину в борьбе против России, даже если это приведет к росту их затрат за энергию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеГерманияСлужба безопасности Украины