Германия вернула в эксплуатацию неактивные электростанции: Шольц назвал причину

Отметим, что вновь запущенные электростанции работают на угле и нефти. Поэтому в Германии не довольны таким решением.

Шольц в свою очередь заверил, что его правительство остается преданным делать все для борьбы с климатическим кризисом и отметил, что решение запустить неактивные электростанции временное.

"Горько то, что из-за агрессивного нападения России на Украину мы теперь вынуждены временно использовать некоторые электростанции, которые мы уже вывели из эксплуатации. Но это только на очень короткое время", - сказал он.

Шольц заверил, что Германия по-прежнему стремится прекратить выбросы парниковых газов до 2045 года - раньше всех крупных индустриализированных стран.

Он подчеркнул, что правительство ФРГ уже одобрило пакет мер для стимулирования развертывания возобновляемой энергии.

"Мы хотим сделать все возможное для борьбы с климатическим кризисом", - сказал канцлер.