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Германия, Венгрия и Италия начнут патрулировать небо над Балтией

Фото: немецкие истребители будут патрулировать небо стран Балтии (nato.int)
Автор: Александр Мороз

Германия, Венгрия и Италия с 1 августа 2022 года берут на себя патрулирование воздушного пространства стран Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

Сообщатся, что немецкие, венгерские и итальянские истребители приступят к делу в рамках миссии НАТО. Четыре венгерских истребителя JAS-39 будут дислоцироваться на авиабазе Шяуляй (Литва), четыре немецких Eurofighter - на Эмари (Эстония), итальянские Eurofighter будут вылетать из Мальборка (Польша).

"Воздушная охрана НАТО является ярким примером солидарности Североатлантического союза в действии. В то время, когда европейская безопасность была коренным образом изменена войной России против Украины, истребители НАТО круглосуточно готовы защищать воздушное пространство союзников. Мы всегда начеку", - отметила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Отметим, новые контингенты сменят подразделения Бельгии, Франции и Испании, которые патрулируют регион с апреля. Союзники по очереди охраняют небо над Эстонией, Латвией и Литвой с тех пор, как они вступили в НАТО в 2004 году, поскольку у этих стран нет собственных истребителей.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия временно возьмет на себя защиту воздушного пространства Словакии, поскольку она намерена передать свои МиГ-29 украинской стороне.

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