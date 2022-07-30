ua ru
Сб, 30 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Германия, Венгрия и Италия начнут патрулировать небо над Балтией

Новина українською →
Брюссель, Суббота 30 июля 2022 23:05
Германия, Венгрия и Италия начнут патрулировать небо над Балтией Фото: немецкие истребители будут патрулировать небо стран Балтии (nato.int)
Автор: Александр Мороз

Германия, Венгрия и Италия с 1 августа 2022 года берут на себя патрулирование воздушного пространства стран Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

Сообщатся, что немецкие, венгерские и итальянские истребители приступят к делу в рамках миссии НАТО. Четыре венгерских истребителя JAS-39 будут дислоцироваться на авиабазе Шяуляй (Литва), четыре немецких Eurofighter - на Эмари (Эстония), итальянские Eurofighter будут вылетать из Мальборка (Польша).

"Воздушная охрана НАТО является ярким примером солидарности Североатлантического союза в действии. В то время, когда европейская безопасность была коренным образом изменена войной России против Украины, истребители НАТО круглосуточно готовы защищать воздушное пространство союзников. Мы всегда начеку", - отметила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Отметим, новые контингенты сменят подразделения Бельгии, Франции и Испании, которые патрулируют регион с апреля. Союзники по очереди охраняют небо над Эстонией, Латвией и Литвой с тех пор, как они вступили в НАТО в 2004 году, поскольку у этих стран нет собственных истребителей.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия временно возьмет на себя защиту воздушного пространства Словакии, поскольку она намерена передать свои МиГ-29 украинской стороне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Германия Литва Венгрия Словакия Эстония
NEWS
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
DAILY
"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника