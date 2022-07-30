Германия, Венгрия и Италия начнут патрулировать небо над Балтией

Германия, Венгрия и Италия с 1 августа 2022 года берут на себя патрулирование воздушного пространства стран Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО .

Сообщатся, что немецкие, венгерские и итальянские истребители приступят к делу в рамках миссии НАТО. Четыре венгерских истребителя JAS-39 будут дислоцироваться на авиабазе Шяуляй (Литва), четыре немецких Eurofighter - на Эмари (Эстония), итальянские Eurofighter будут вылетать из Мальборка (Польша).

"Воздушная охрана НАТО является ярким примером солидарности Североатлантического союза в действии. В то время, когда европейская безопасность была коренным образом изменена войной России против Украины, истребители НАТО круглосуточно готовы защищать воздушное пространство союзников. Мы всегда начеку", - отметила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Отметим, новые контингенты сменят подразделения Бельгии, Франции и Испании, которые патрулируют регион с апреля. Союзники по очереди охраняют небо над Эстонией, Латвией и Литвой с тех пор, как они вступили в НАТО в 2004 году, поскольку у этих стран нет собственных истребителей.