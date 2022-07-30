Німеччина, Угорщина та Італія почнуть патрулювати небо над Балтією

Німеччина, Угорщина та Італія з 1 серпня 2022 року беруть на себе патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО .

Повідомляться, що німецькі, угорські та італійські винищувачі візьмуться до справи в рамках місії НАТО. Чотири угорських винищувача JAS-39 будуть дислокуватися на авіабазі Шяуляй (Литва), чотири німецьких Eurofighter - на Емарі (Естонія), італійські Eurofighter будуть вилітати з Мальборка (Польща).

"Повітряна охорона НАТО є яскравим прикладом солідарності Північноатлантичного альянсу в дії. У той час, коли європейська безпека була докорінно змінена війною Росії проти України, винищувачі НАТО цілодобово готові захищати повітряний простір союзників. Ми завжди напоготові", - зазначила офіційний представник НАТО Оана Лунгеску.

Зазначимо, нові контингенти змінять підрозділи Бельгії, Франції та Іспанії, які патрулюють регіон з квітня. Союзники по черзі охороняють небо над Естонією, Латвією і Литвою з тих пір, як вони вступили до НАТО в 2004 році, оскільки у цих країн немає власних винищувачів.