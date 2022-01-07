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Германия ужесточает карантин, но сокращает время самоизоляции

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Германия, Пятница 07 января 2022 20:23
Германия ужесточает карантин, но сокращает время самоизоляции Фото: Германия ужесточает карантин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Власти Германии решили с 7 января ужесточить карантин на фоне стремительного распространения нового штамма коронавируса под названием "Омикрон". Новые ограничения касаются работы баров и ресторанов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Новое решение германских властей требует ужесточить ограничения для ресторанов и баров по всей стране. Клиенты должны будут предоставить доказательства получения бустерной дозы вакцины или отрицательный результат COVID-теста в случае вакцинации двумя дозами или выздоровления от болезни.

"Это строгое правило... но оно является необходимым", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

В то же время немецкое правительство решило ослабить требования по самоизоляции. После получения бустерной дозы немцы вообще не будут идти на самоизоляцию, а для остальных срок пребывания в карантине сократили до 10 дней, если у них за это время исчезнут симптомы. В случае получения отрицательного COVID-теста самоизоляцию можно сократить до 7 дней.

Напомним, последнее усиление карантина в Германии состоялось в канун Нового года.

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Германия Карантин самоизоляция Коронавирус Омикрон
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