Німеччина посилює карантин, але скорочує час самоізоляції

Влада Німеччини вирішила з 7 січня посилити карантин на тлі стрімкого поширення нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Нові обмеження стосуються роботи барів та ресторанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Нове рішення німецької влади вимагає посилити обмеження для ресторанів і барів по всій країні. Клієнти повинні будуть надати докази отримання бустерної дози вакцини або негативний результат COVID-тесту у випадку вакцинації двома дозами чи одужання від хвороби.

"Це суворе правило... але воно є необхідним", - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Водночас німецький уряд вирішив послабити вимоги щодо самоізоляції. Після отримання бустерної дози німці взагалі не будуть йти на самоізоляцію, а для інших термін перебування в карантині скоротили до 10 днів, якщо у них за цей час зникнуть симптоми. У разі отримання негативного COVID-тесту самоізоляцію можна скоротити до 7 днів.