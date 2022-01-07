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Німеччина посилює карантин, але скорочує час самоізоляції

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Німеччина, П'ятниця 07 січня 2022 20:23
Німеччина посилює карантин, але скорочує час самоізоляції Фото: Німеччина посилює карантин (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Влада Німеччини вирішила з 7 січня посилити карантин на тлі стрімкого поширення нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Нові обмеження стосуються роботи барів та ресторанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Нове рішення німецької влади вимагає посилити обмеження для ресторанів і барів по всій країні. Клієнти повинні будуть надати докази отримання бустерної дози вакцини або негативний результат COVID-тесту у випадку вакцинації двома дозами чи одужання від хвороби.

"Це суворе правило... але воно є необхідним", - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Водночас німецький уряд вирішив послабити вимоги щодо самоізоляції. Після отримання бустерної дози німці взагалі не будуть йти на самоізоляцію, а для інших термін перебування в карантині скоротили до 10 днів, якщо у них за цей час зникнуть симптоми. У разі отримання негативного COVID-тесту самоізоляцію можна скоротити до 7 днів.

Нагадаємо, останнє посилення карантину в Німеччині відбулося напередодні Нового року.

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Германия Карантин самоизоляция Коронавірус Омикрон
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