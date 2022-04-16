UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия увеличит поставки оружия, в т.ч. в Украину, до 2 млрд евро

Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия увеличит фонд военной поддержки зарубежных стран до 2 миллиардов евро. Как заявил = министр финансов Кристиан Линднер, большая часть этих средств пойдет Украине на закупку оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Линднера в Twitter.

Линднер написал, что Германия увеличит свой фонд - инструмент финансовой поддержки для укрепления вооруженных сил и сил безопасности в странах-партнерах - до 2 млрд евро, добавив, что "средства в значительной степени пойдут на пользу Украине".

В прошлом году фонд составил 225 миллионов евро. Увеличение иностранной военной помощи будет частью дополнительного бюджета Германии на этот год, сказал Линднер, добавив, что канцлер Олаф Шольц "просил об этом".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия