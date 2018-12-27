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Германия требует проведения структурных реформ в Совбезе ООН

Новости » Политика    27.12.2018 - 15:46
Германия требует проведения структурных реформ в Совбезе ООН
Фото: Гайко Маас (facebook.com/heiko.maas.98)

По словам Мааса, нынешний состав Совбеза ООН "не соответствует вызовам времени"

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас требует проведения коренных реформ структур Организации Объединенных Наций, прежде всего Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главы МИД Германии изданию DW.

По словам Мааса, нынешний состав Совбеза ООН "не соответствует вызовам времени".

"Я считаю, что распределение сил в мире должно быть значительно лучше видно, чем это есть сейчас", - сказал он.

Маас отметил, что в этом Германию поддерживают Япония, Бразилия и Индия. Они выступают за реформу (в частности, расширения) Совета Безопасности ООН. Впрочем, для проведения реформ нужно две трети голосов 193 стран-членов ООН в том числе и 5 постоянных членов Совбеза - США, Россия, Китай, Великобритания и Франция, - которые имеют право вето.

"Несмотря на нежелание некоторых из нынешних постоянных стран-членов Совбеза ООН проводить реформы, Германия будет и дальше "без устали выносить этот вопрос на повестку дня", - подчеркнул Гайко Маас.

Напомним, 29 ноября Маас также призывал к реформированию Совбеза ООН.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Испания поддерживает инициативу Франции и Мексики об ограничении права вето стран-участниц Совета безопасности ООН.

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