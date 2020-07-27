Германия сохранила статус самой уважаемой страны мира в опросе Gallup

Фото: флаг Германии (www.belltower.news)

Германия значительно опережает в рейтинге такие страны, как США, Китай и Россия

Германия сохранила первое место в рейтинге ведущих мировых держав третий год подряд. После падения в предыдущем опросе ниже 40% средний рейтинг одобрения Германии во всем мире в 2019 году восстановился до 44%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института Gallup (США).

Как отмечают авторы исследования, имидж США упал до рекордно низкого уровня в 30% в течение первого года президентства Дональда Трампа в 2017 году. Сейчас мировое лидерство США признают 33% жителей планеты, что чуть выше, чем в предыдущем опросе (31%).

Имидж США остается плохим в Европе, где одобрение осталось на уровне 24%. Аналогичная ситуация сложилась в Азии, где среднее одобрение не изменилось и составило 32%. Среднее одобрение увеличилось больше всего в 2019 году в Северной и Южной Америке до 34% в 2019 году. Рейтинг одобрения США в Африке находится на уровне 52%, не изменившись по сравнению с предыдущим годом.

Рейтинги одобрения США, Китая и России в последние годы находятся примерно на одном уровне чуть выше 30%. В 2019 рейтинг Китая опустился до 32% с 34%, рейтинг одобрения России в 30% в 2019 году не изменился по сравнению с предыдущим годом.

Исследование Gallup было проведено в 135 странах в 2019 году.

Отметим, по данным опроса Gallup International, в конце 2019 года 48% жителей в мире считали себя счастливыми, а 11% считали свою жизнь несчастливой.

Напомним, по данным опроса Gallup International, в 2019 году 37% населения планеты надеялись на лучшее в новом году на лучшее, а 25% были пессимистами, полагая, что будет хуже.