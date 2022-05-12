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Германия следующей зимой может обойтись без российского газа, - вице-премьер

Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Германия могла бы уже предстоящей зимой обойтись без российского газа. Для этого необходимо заполнить хранилища и ввести в строй плавучие танкеры для СПГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-канцлера, министра экономики Германии Роберта Хабека изданию Wirtschaftswoche.

"Если мы к концу года полностью заполним хранилища, если два из четырех арендованных нами плавучих танкера для сжиженного природного газа (СПГ) будут подключены к сети и если мы будет серьезно экономить энергию, то в случае прекращения поставок газа из России мы могли бы вполне пережить зиму", - сказал Хабек.

Он вновь призвал экономить энергию. "Сокращение потребления - это альфа и омега в случае с газом. Если в ближайшие два года сэкономить в промышленности и частных домохозяйствах 10%, то это будут решающие проценты, чтобы не оказаться в кризисной ситуации. Помогать должны все. Усиление экономии - серьезный инструмент против Путина", - сказал он.

По словам Хабека, два из четырех арендованных Германией танкера для СПГ уже компенсируют почти четверть объемов российского газа. В то же время он предупредил о рисках прекращения российских поставок. "Даже при выполнении поставленных условий, цены на газ, безусловно, очень сильно повысятся, а хранилища к концу зимы опустеют", - добавил министр.

Напомним, Германия предприняла шаги по наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ) для отказа от трубопроводных поставок из России. Страна арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки (FSRU).

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Германия