Германия следующей зимой может обойтись без российского газа, - вице-премьер

Германия могла бы уже предстоящей зимой обойтись без российского газа. Для этого необходимо заполнить хранилища и ввести в строй плавучие танкеры для СПГ.

"Если мы к концу года полностью заполним хранилища, если два из четырех арендованных нами плавучих танкера для сжиженного природного газа (СПГ) будут подключены к сети и если мы будет серьезно экономить энергию, то в случае прекращения поставок газа из России мы могли бы вполне пережить зиму", - сказал Хабек.

Он вновь призвал экономить энергию. "Сокращение потребления - это альфа и омега в случае с газом. Если в ближайшие два года сэкономить в промышленности и частных домохозяйствах 10%, то это будут решающие проценты, чтобы не оказаться в кризисной ситуации. Помогать должны все. Усиление экономии - серьезный инструмент против Путина", - сказал он.

По словам Хабека, два из четырех арендованных Германией танкера для СПГ уже компенсируют почти четверть объемов российского газа. В то же время он предупредил о рисках прекращения российских поставок. "Даже при выполнении поставленных условий, цены на газ, безусловно, очень сильно повысятся, а хранилища к концу зимы опустеют", - добавил министр.