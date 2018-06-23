Германия - Швеция: видео голов и обзор матча

Команды Германии и Швеции сыграли во втором туре группы F

Матч Германия - Швеция в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 прошел на стадионе "Фишт" в Сочи 23 июня. Игра завершилась со счетом 2:1. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.

Германия - Швеция: обзор игры

Несмотря на лидирующие позиции Германии в рейтинге ФИФА, после матчей первого тура, сборная занимала только третью позицию в своей группе. В поединке со Швецией немцы попытались заработать первые командные очки.

Сборная Германии вышла на поле в таком стартовом составе: Нойер, Киммих, Боатенг, Рюдигер, Хектор, Руди, Кроос, Дракслер, Мюллер, Ройс, Вернер. Игроки сборной Швеции: Ольсен, Люстиг, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Тойвонен, Берг.

Игра началась атакой сборной Германии. Сразу два опасных для шведов удара последовало из штрафной зоны.

Однако счет матча открыла сборная Швеции. На 32 минуте шведы оставили Крооса без мяча, перебросив его в штрафную, откуда Тойвонен и забил гол.

Голкипер швецкой сборной в первом тайме несколько раз успешно блокировал удары немцев. Ульсен смог отбить дальний удар Гюндогана, а затем нейтрализовал Мюллера вместе с Лустигом.

После перерыва сборная Германии сравняла счет. Ройс забил гол коленом на 48 минуте. Спустя три минуты ворота шведов атаковал Мюллер, но мимо.

Несмотря на несколько хороших моментов для Швеции, Кроос (Германия) забивает еще один гол уже в добавленное время. Мяч залетел в дальнюю девятку.

Фото: статистика матча Германия - Швеция (facebook.com/fifaworldcup)

Германия побеждает со счетом 2:1 и продолжает свою борьбу с остальными командами группы F за выход в 1/8 финала.