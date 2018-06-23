Німеччина - Швеція: відео голів та огляд матчу

Команди Німеччини та Швеції зіграли у другому турі групи F з рахунком 2:1

Матч Німеччина - Швеція відбувся в рамках Чемпіонату світу з футболу 2018 на стадіоні "Фішт" у Сочі 23 червня. Гра завершилася з рахунком 2:1. Відео голів та огляд матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Німеччина - Швеція: огляд гри

Незважаючи на лідируючі позиції Німеччини в рейтингу ФІФА, після матчів першого туру, збірна займала лише третю позицію у своїй групі. У поєдинку зі Швецією німці спробували заробити перші командні бали.

Гра почалася атакою збірної Німеччини. Відразу два небезпечних для шведів удари було зі штрафної зони.

Однак рахунок матчу відкрила збірна Швеції. На 32 хвилині шведи залишили Крооса без м'яча, перекинули його в штрафну, звідки Тойвонен і забив гол.

Голкіпер швецької збірної в першому таймі кілька разів успішно блокував удари німців. Ульсен зміг відбити дальній удар Гюндогана, а потім нейтралізував Мюллера разом з Лустігом.

Після перерви збірна Німеччини зрівняла рахунок. Ройс забив гол коліном на 48 хвилині. Через три хвилини ворота шведів атакував Мюллер, але не влучив.

Фото: статистика матчу Німеччина - Швеція (facebook.com/fifaworldcup)

Незважаючи на кілька хороших моментів для Швеції, Кроос (Німеччина) забила ще один гол вже в доданий час. М'яч залетів у дальню дев'ятку.

Німеччина перемагає з рахунком 2:1 і продовжує свою боротьбу з іншими командами групи F за вихід до 1/8 фіналу.