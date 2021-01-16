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Германия считает "серьезным ударом" выход РФ из Договора по открытому небу

Автор: Даша Харченко

В Министерстве иностранных дел Германии назвали подготовку России к выходу из Договора по открытому небу "серьезным ударом". МИД РФ уже начал внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения.

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Об этом МИД ФРГ написал в Twitter.

В ведомстве считают, что "в собственных интересах России поддерживать конструктивный диалог о будущем Договора".

"Это серьезный удар для глобальной архитектуры контроля над вооружениями и имеет конкретное влияние на безопасность и доверие в северном полушарии", - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, уточняется, что в письме главе российского МИД Сергею Лаврову, которое было направлено в конце декабря, министр иностранных дел Хайко Маас и 15 европейских коллег сообщили, что хотят придерживаться Договора и его полной реализации.

Напомним, 15 января Российская Федерация объявила о том, что выходит из Договора по открытому небу. Это делается вслед за Соединенными Штатами, которые вышли из соглашения в 2020 году.

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