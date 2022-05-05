Германия резко увеличит мощности по импорту СПГ взамен российского газа

Германия обязалась зафрахтовать два FSRU через коммунальную компанию Uniper и заключить два 10-летних соглашения с норвежским оператором судов Hoegh LNG, которые должны быть завершены к сентябрю или октябрю и которые будут эксплуатироваться конкурентом Uniper RWE.

Северный глубоководный порт Вильгельмсхафен станет первым местом, где будет приниматься морской СПГ зимой 2022/23 года, за которым вскоре последует Брунсбюттель в земле Шлезвиг-Гольштейн.

В минувшие выходные министерство экономики заявило, что ему нужны четыре FSRU, чтобы ускорить диверсификацию энергетики страны после вторжения России в Украину.

Министр экономики Роберт Хабек сказал репортерам в Вильгельмсхафене, что терминалы были частью плана "стать независимыми от шантажа со стороны России. Такой день вселяет в меня уверенность, что это может сработать".

Правительство выделило 2,94 млрд евро на FSRU и планирует в ближайшее время принять закон о выдаче разрешений на строительство инфраструктуры.

"Я считаю, что дата, конец 2022 года, начало 2023 года, технически реалистична для ввода в эксплуатацию пункта выгрузки СПГ", - сказал Ханнс Кениг, аналитик Aurora Energy Research.

Хабек недавно посетил газодобывающие страны, в том числе Норвегию и Катар, в поисках альтернативы России.

Первая из FSRU Германии будет поставлена на якорь в Вильгельмсхафене с мощностью 7,5 млрд кубометров в год, что эквивалентно 8,5% от общего спроса Германии на газ.

В совместном заявлении министерства экономики Берлина и министерства окружающей среды Нижней Саксонии говорится, что остальные три будут иметь мощность не менее 5 млрд кубометров каждая.

Два корабля Uniper будут зафрахтованы у поставщика судов Dynagas.

Газ, поступающий в Вильгельмсхафен, будет подаваться в сеть газопроводов Германии по линиям, которые будут предоставлены Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG (NPorts) в тесном сотрудничестве с Uniper, которая инвестирует в проект 65 млн евро (68,82 млн долларов).

Спрос на FSRU резко вырос, поскольку правительства по всей Европе изо всех сил пытаются найти быстрые способы получить больше СПГ. Они являются ключевой частью стратегии Германии, поскольку потребуется время, чтобы построить больше постоянных терминалов СПГ.

Крупнейшая экономика Европы в настоящее время почти на треть своих поставок полагается на трубопроводный российский газ. Берлин заявил, что планирует до лета 2024 года покончить с зависимостью от российского газа.