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Германия продлевает жесткий карантин до конца января

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Германии одобрило продление в стране жесткого карантина до 31 января. Такое решение было принято во время совещания с главами федеративных земель.

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Соответствующее заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга по итогам заседания, трансляцию которого вел Bild.

По словам канцлера, заболеваемость COVID-19 в Германии все еще остается высокой.

"Мы хотим продлить те решения, которые мы приняли в декабре, до 31 января, и в некоторых аспектах мы должны их ужесточить", - сказала Меркель.

Так, в Германии хотят ужесточить дальнейшие контакты между гражданами. Теперь разрешено проводить частные встречи не более чем двум лицам. До этого было разрешено встречаться группой из не более пяти человек.

Напомним, 16 декабря в Германии ввели жесткий карантин в стране. Изначально планировалось, что он продлится минимум до 10 января.

При этом ранее Меркель сообщала, что Германия может вернуться к нормальной жизни к осени 2021 года. К концу лета в стране планируют привить от коронавируса 60% людей.

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