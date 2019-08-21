Германия призвала Россию к конструктивной позиции по Донбассу

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал российскую сторону к конструктивной позиции в переговорах по урегулированию на Донбассе. Об этом он заявил сегодня утром перед вылетом в Москву, передает DW.

Сообщается, что сегодня Маас проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудит с ним ситуацию в Украине, Сирии, иранскую ядерную программу и ряд других вопросов.

"Наконец появилась надежда на свет в конце туннеля в таких вопросах, как режим прекращения огня, отвод войск и воплощение минских договоренностей… Теперь стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе в этом конфликте и в дальнейшем будут гибнуть люди", - отметил Маас.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ситуация в Украине "внушает осторожный оптимизм". Также он отметил, что только с помощью нормандского формата есть возможность урегулировать конфликт на Донбассе. При этом каждая встреча должна приводить к конкретным результатам.

До этого поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что в США заинтересованы предложением украинской стороны присоединиться к нормандскому формату.