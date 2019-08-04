Германия призвала РФ освободить мирных демонстрантов, задержанных в Москве

Берлин в очередной раз выразил обеспокоенность ходом событий в Москве и арестом людей во время акции протеста 3 августа. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

В МИД отметили, что "сотни участников снова были арестованы на демонстрациях в Москве, аресты были отнюдь непропорциональными мирному характеру протестов". Также подчеркивается, что вмешательство в гарантированное право на мирные собрания и свободу слова, которые повторяются в России, противоречат взятым страной международным обязательствам и ставят под сомнение право на свободные и честные выборы.

В заявлении отмечается, что Россия должна эффективно защищать основные права своих граждан.

Также ведомство призвало к скорейшему освобождению всех мирных демонстрантов и включению в избирательные списки всех независимых кандидатов на выборах, которые выполнили необходимые требования.

Напомним, число задержанных на несогласованной акции в Москве, которая прошла накануне, превысило 1 тыс. человек. Сообщается, что автомобили скорой помощи 12 раз выезжали 3 августа из-за обращений о травмах, полученных во время акции протеста в Москве, пять человек были госпитализированы.