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Германия не признает российские выборы в Крыму и осудила голосование в ОРДЛО

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Берлин, Среда 22 сентября 2021 16:23
Германия не признает российские выборы в Крыму и осудила голосование в ОРДЛО Фото: Ульрике Деммер (twitter com ulrikedemmer)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Германии не признает выборы в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма. Берлин также осудил голосование в ОРДЛО, назвав его "нарушением международного права".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

Она отметила, что оккупация Крыма Россией является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и не признана Германией. "Из этого следует то, что мы не признаем проведение выборов в Крыму", - добавила Деммер в ходе брифинга.

Представитель немецкого правительства назвала "нарушением международного права" голосование на выборах в Госдуму РФ жителями ОРДЛО.

Напомним, СБУ и прокуратура Крыма возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ.

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