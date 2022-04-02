Германия может приобрести системы противоракетной обороны у Израиля или США

Германия рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны у Израиля или США для защиты от угроз, включая российские ракеты "Искандер", которые дислоцированы в Калининграде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag .

Министр обороны Германии Эберхард Цорн заявил, что ракеты "Искандер" могут достичь почти всей Западной Европы, а противоракетного щита для защиты от этой угрозы не существует.

"Такими системами обладают израильтяне и американцы. Какой из них мы отдаем предпочтение? Удастся ли нам создать общую систему противоракетной обороны в НАТО? Вот вопросы, на которые мы должны ответить сейчас", - сказал Цорн.