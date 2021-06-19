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Германия претендует на победу в матче с чемпионом Европы Португалией, - букмекеры

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Киев, Суббота 19 июня 2021 12:00
Германия претендует на победу в матче с чемпионом Европы Португалией, - букмекеры Фото: Йоахим Лев (dfb.de)
Автор: Роман Тверденко

Уже сегодня, 19 июня, состоится очередная большая игра на чемпионате Европы-2020. Португалия сыграет с Германией в Мюнхене.

Компания Favbet предлагает лучшие коэффициенты на встречу двух топ-сборных на Евро-2020.

По версии экспертов Favbet, Германия имеет неплохие шансы на победу. Команда Йоахима Лева проиграла в первом туре Франции 0:2 и им необходимо доказывать свою состоятельность как топ-сборной прямо сейчас. Ну и необходимо победить, чтобы иметь шансы все же выйти из группы в 1/8 финала.

Португалия, действующий чемпион Европы, в первом туре сыграла неоднозначный матч против Венгрии на полном стадионе в Будапеште. У них были шансы забивать в первом тайме, потом могли пропустить от хозяев, но в итоге победили с тремя голами, два из которых забил Криштиану Роналду, став самым забивным бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

Победу Германии эксперты Фаворит Спорт оценивают коэффициентом 2,4, победу Португалии - 3,3. Таким же коэффициентом 3,3 они оценивают вероятность ничьей.

Напомним, матч Португалия - Германия начнется в 19:00. Сделать ставки до матча и в лайве можно на сайте Favbet.

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