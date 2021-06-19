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Німеччина претендує на перемогу в матчі з чемпіоном Європи Португалією, - букмекери

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Київ, Субота 19 червня 2021 12:15
Німеччина претендує на перемогу в матчі з чемпіоном Європи Португалією, - букмекери Фото: Йоахім Льов (dfb.de)
Автор: Роман Тверденко

Вже сьогодні, 19 червня, відбудеться чергова велика гра на чемпіонаті Європи-2020. Португалія зіграє з Німеччиною в Мюнхені.

Компанія Favbet пропонує кращі коефіцієнти на зустріч двох топ-збірних на Євро-2020.

За версією експертів Favbet, Німеччина має непогані шанси на перемогу. Команда Йоахіма Льова програла в першому турі Франції 0: 2 і їм необхідно доводити свою спроможність як топ-збірної прямо зараз. Ну і необхідно перемогти, щоб мати шанси все ж вийти з групи в 1/8 фіналу.

Португалія, чинний чемпіон Європи, в першому турі зіграла неоднозначний матч проти Угорщини на повному стадіоні в Будапешті. У них були шанси забивати в першому таймі, потім могли пропустити від господарів, але в підсумку перемогли з трьома голами, два з яких забив Кріштіану Роналду, ставши самим забивним бомбардиром в історії чемпіонатів Європи.

Перемогу Німеччини експерти Фаворит Спорт оцінюють коефіцієнтом 2,4, перемогу Португалії - 3,3. Таким же коефіцієнтом 3,3 вони оцінюють ймовірність нічиєї.

Нагадаємо, матч Португалія - Німеччина розпочнеться о 19: 00. Зробити ставки до матчу і в лайві можна на сайті Favbet.

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