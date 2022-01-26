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Германия о поставках оружия Украине: решение должно приниматься в рамках НАТО

Новина українською →
Среда 26 января 2022 17:34
Германия о поставках оружия Украине: решение должно приниматься в рамках НАТО Фото: министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, вопрос о поставках оружия Украине должно решаться в рамках НАТО. При этом он заявил о необходимости отрегулировать закон об экспорте вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на urdupoint.

"Вопрос о поставках оружия на Украину обсуждается в рамках партнерства НАТО, и это правильный способ сделать это сейчас", - сказал Хабек.

По его словам, пересмотр закона об экспорте оружия поможет одобрять поставки без других лиц.

"В коалиционном соглашении твердо сказано о необходимости по-новому сформулировать и отрегулировать закон об экспорте вооружений. И мы это сделаем. И затем закон будет решать, какие поставки следует впредь одобрять", - добавил вице-канцлер.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не планирует поставлять Украине вооружения.

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