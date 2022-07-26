Германия послала Путину четкий сигнал в ответ на газовый шантаж

"Мы не будем разделены из-за дефицита газа, зато мы стоим вместе, и это важнейший сигнал российскому президенту", - заявила Бербок в Праге после переговоров со своим чешским коллегой.

Газовый шантаж России

Напомним, вчера стало известно, что "Газпром" вдвое сократит поставки газа в Европу "Северным потоком", поскольку останавливает еще одну турбину. То есть, теперь поставки снизятся до 33 миллионов кубометров в сутки, что составляет примерно до 20% мощности.

В Германии уже заявили, что для сокращения поставок нет технических причин.

Между тем представители стран Европейского союза (ЕС) уже согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

При этом в Украине уже резко высказались относительно газового шантажа Путина против Европы. В МИД призвали дать России ответный удар и избавиться от любой зависимости от нее.

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