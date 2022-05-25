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Германия подписала меморандум о покупке сжиженного газа из США

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Эссен, Среда 25 мая 2022 17:42
Германия подписала меморандум о покупке сжиженного газа из США Фото: Плавучий СПГ-терминал (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов взамен российскому голубому топливу будет покупать немецкий энергетический концерн RWE.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.

RWE подписала меморандум о намерениях покупать сжиженный газ на американском терминале Port Arthur LNG. Такой шаг позволит снизить зависимость Германии от газа из РФ.

Энергоконцерн запланировал ежегодно покупать 2,25 млн тонн СПГ у американской компании Sempra Infrastructure. Именно она будет строить терминал Port Arthur LNG в Мексиканском заливе. Оттуда Германия будет забирать газ для поставок в страны Европы.

Компании договорились продлить переговоры, чтобы подписать 15-летний контракт. Однако сроки реализации пока остаются неизвестными. Port Arthur LNG еще не начали строить, смещая несколько раз старт проекта.

Ранее немецкое правительство поручило RWE позаботиться о поставках СПГ в ближайшую зиму. Энергетическая компания уже зафрахтовала два плавучие терминалы мощностью 10-14 млрд кубометров и будет поставлять топливо из альтернативных источников вместо РФ.

Отреагировал на подписание меморандума и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он призвал ЕС ускориться с поиском альтернативы поставок российского газа, поскольку "энергоресурсы – оружие Москвы".

К слову, российский "Газпром" сократил выплаты для Украины за транзит газа.

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RWE Соединенные Штаты Америки Германия Газ
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