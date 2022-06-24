ru ua
Пт, 24 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німеччина планує націоналізувати частину "Північного потоку-2", - ЗМІ

Новость на русском →
Берлін, П'ятниця 24 червня 2022 12:22
Німеччина планує націоналізувати частину "Північного потоку-2", - ЗМІ Фото: Німеччина планує націоналізувати частину "Північного потоку-2" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністерство фінансів Німеччини планує націоналізувати частину російського газопроводу "Північний потік-2". Йдеться про ту частину, яка прокладена на території ФРН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Зараз влада ФРН вивчає питання, як можна відрізати частину російського газопроводу від решти системи. Потім труби, що ведуть з суші в море, можна було б з'єднати з мобільним терміналом СПГ.

У Мінекономіки вважають, що це іделаьний варіант, оскільки в кінці газопроводу знаходиться повна розподільна мережа з компресорами і трубопроводами, по яких газ може транспортуватися безпосередньо в південну Німеччину.

Однак фахівці кажуть, що цей план також таїть в собі ризики.

"Технічно трубопровід можна підняти і розрізати. Але можуть виникнути серйозні екологічні проблеми, побоюються фахівці, яким довірено процес. Район охороняється законом природи відповідно до положення Natura 2000, яке висуває особливо суворі вимоги", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що поки питання про націоналізацію трубопроводу залишається неясним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в червні "Газпром" майже вдвічі зменшив постачання газу до Європи. Своїми діями російська компанія дестабілізує ринок газу та намагається зірвати підготовку до опалювального сезону до ЄС.

Також передбачається, що російська сторона не втрачає надії запустити "Північний потік-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Північний потік-2
NEWS
США виділять військову допомогу Україні ще на 450 млн доларів: що туди увійде
США виділять військову допомогу Україні ще на 450 млн доларів: що туди увійде
DAILY
На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент На порозі газової кризи. Як Росія шантажує ЄС і чого чекати Україні