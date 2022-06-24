Німеччина планує націоналізувати частину "Північного потоку-2", - ЗМІ

Міністерство фінансів Німеччини планує націоналізувати частину російського газопроводу "Північний потік-2". Йдеться про ту частину, яка прокладена на території ФРН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Зараз влада ФРН вивчає питання, як можна відрізати частину російського газопроводу від решти системи. Потім труби, що ведуть з суші в море, можна було б з'єднати з мобільним терміналом СПГ.

У Мінекономіки вважають, що це іделаьний варіант, оскільки в кінці газопроводу знаходиться повна розподільна мережа з компресорами і трубопроводами, по яких газ може транспортуватися безпосередньо в південну Німеччину.

Однак фахівці кажуть, що цей план також таїть в собі ризики.

"Технічно трубопровід можна підняти і розрізати. Але можуть виникнути серйозні екологічні проблеми, побоюються фахівці, яким довірено процес. Район охороняється законом природи відповідно до положення Natura 2000, яке висуває особливо суворі вимоги", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що поки питання про націоналізацію трубопроводу залишається неясним.