ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німеччина планує газові проекти в Африці для відмови від російського палива

Новость на русском →
Берлін, Понеділок 23 травня 2022 10:29
Німеччина планує газові проекти в Африці для відмови від російського палива Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (gettyimages.com)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина хоче активно розвивати проекти в галузі газу та відновлюваних джерел енергії з Сенегалом. Канцлер Олаф Шольц заявив про це під час своєї першої поїздки в Африку на тлі російського вторгнення в Україну і його впливу на енергетику і ціни на продовольство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Шольц почав триденний тур з Сенегалу, запаси газу якого складають мільярди кубометрів і який, як очікується, стане найбільшим виробником газу в регіоні.

Німеччина прагне зменшити свою сильну залежність від газу з Росії після вторгнення Кремля в Україну. Вона ініціював переговори з сенегальською владою про видобуток газу і скрапленого газу, сказав Шольц.

"Це питання стоїть інтенсивного розгляду",- сказав він на прес-конференції з президентом Сенегалу Макі Саллом, додавши, що прогрес у переговорах відповідає загальним інтересам двох країн.

У п'ятницю представник уряду Німеччини заявив, що Німеччина може допомогти в розвідці газового родовища в Сенегалі

Салл сказав, Що Сенегал готовий працювати над поставками СПГ на європейський ринок. Він прогнозує, що виробництво СПГ в Сенегалі досягне 2,5 млн тонн в наступному році і 10 млн тонн до 2030 року.

Німеччина запросила Сенегал, який зараз головує в Африканському Союзі, і Південну Африку взяти участь в саміті G7, який вона проводить в червні, в якості запрошених країн. Обидві країни утрималися при голосуванні щодо резолюції ООН проти вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, Німеччина зробила кроки з нарощування імпорту зрідженого природного газу (СПГ) для відмови від трубопровідних поставок з Росії. Країна орендувала чотири плавучих сховища і регазифікаційні установки (FSRU).

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Африка
NEWS
Воєнний стан в Україні: чому ввели і коли закінчиться
Воєнний стан в Україні: чому ввели і коли закінчиться
DAILY
Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення