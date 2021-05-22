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Германия отнесла Великобританию в зону наивысшего риска заражения коронавирусом

Новина українською →
Суббота 22 мая 2021 13:55
Германия отнесла Великобританию в зону наивысшего риска заражения коронавирусом Фото: Германия назвала Великобританию страной с наивысшим риском заражения коронавирусом (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Германия откорректировала классификацию стран по риску заражения коронавирусом. В результате этого Великобританию внесли в категорию наивысшего риска из-за распространения индийского штамма коронавируса в стране.

Об этом пишет DW.

Такое решение предусматривает значительные ограничения на поездки, которые вступят в силу с воскресенья, 23 мая.

В частности, из Великобритании в Германию разрешат въезд только для граждан и резидентов ФРГ. Также по прибытии в Германию людям необходимо будет соблюдать двухнедельный карантин. Его продолжительность может уменьшиться после отрицательного теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Германии отменяют приоритетную вакцинацию с 7 июня в стране вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие.

РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что осенью может начаться вакцинация пожилых людей от коронавируса третьей дозой препарата.

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