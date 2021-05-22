Германия отнесла Великобританию в зону наивысшего риска заражения коронавирусом
Германия откорректировала классификацию стран по риску заражения коронавирусом. В результате этого Великобританию внесли в категорию наивысшего риска из-за распространения индийского штамма коронавируса в стране.
Об этом пишет DW.
Такое решение предусматривает значительные ограничения на поездки, которые вступят в силу с воскресенья, 23 мая.
В частности, из Великобритании в Германию разрешат въезд только для граждан и резидентов ФРГ. Также по прибытии в Германию людям необходимо будет соблюдать двухнедельный карантин. Его продолжительность может уменьшиться после отрицательного теста на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Германии отменяют приоритетную вакцинацию с 7 июня в стране вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие.
РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что осенью может начаться вакцинация пожилых людей от коронавируса третьей дозой препарата.