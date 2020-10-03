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Германия отказалась допустить российского консула к Навальному

Москва, Суббота 03 октября 2020 14:39
Германия отказалась допустить российского консула к Навальному
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Украина

Германия отказала Российской Федерации в консульском доступе к оппозиционеру Алексею Навальному, который восстанавливается после отравления. Москва считает, что вокруг ситуации с Навальным "искусственно раздувается истерия".

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

В частности, МИД России отреагировал на дебаты в Бундестаге, в ходе которых обсуждалось отравление Навального. Российские дипломаты назвали ложью заявление немецких депутатов о неготовности России к диалогу с Германией.

Также в заявлении говорится, что Берлин продолжает игнорировать практическое взаимодействие с Москвой по отравлении Навального.

"Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам. Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к Навальному", - говорится в заявлении.

В российском МИД напомнили о том, что немецкие медики получили беспрепятственный доступ к Навальному, когда он находился в омской больнице.

Напомним, ранее Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Евросоюз вернется к обсуждению реакции на инцидент с Навальным через две недели.

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