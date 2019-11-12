Германия осудила обстрелы Израиля из сектора Газа

Министерство иностранных дел Германии осудило ракетные обстрелы Израиля с территории сектора Газа. Об этом говорится в заявлении МИД Германии.

В заявлении немецкого МИД говорится, что в последние часы из сектора Газа было выпущено более 100 ракет в сторону израильских городов.

"Мы решительно осуждаем этот ракетный огонь. Нет оправдания насилию против ни в чем не повинных гражданских лиц. Благоразумие и серьезные усилия по деэскалации должны быть главным приоритетом в нынешней нестабильной ситуации. Мы призываем положить конец максимальной сдержанности и насилию", - сообщили в министерстве.

Напомним, 12 ноября усилилась эскалация конфликта между Израилем и сектором Газа, после того, как израильские военные ликвидировали одного из командиров палестинской группировки "Исламский Джихад" Баху Абу аль-Атта во время удара в Газе.

Также РБК-Украина сообщало, что в Израиле введено особое положение на 48 часов в населенных пунктах в 80 км в радиусе от сектора Газа. Кроме этого в Израиле начался призыв резервистов разведывательных подразделений, управления тылом, противовоздушной и противоракетной обороны.