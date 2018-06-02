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Німеччина не залишить Україну наодинці з військовим конфліктом на Донбасі, - Маас

НовиниПолітика    02.06.2018 - 05:40
Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)
Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Глава МЗС ФРН пообіцяв Україні підтримку у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету

Уряд Німеччини не залишить Україну наодинці з врегулюванням військового конфлікту на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас під час робочого візиту в Україну, передає прес-служба українського МЗС.

Зазначається, що під час зустрічі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з Маасом обговорювалися питання, пов’язані з підтримкою нашої держави у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету.

"Глави зовнішньополітичних відомств відвідали лінію розмежування в зоні проведення операції Об’єднаних сил, ознайомилися з ситуацією на Донбасі та порушили питання запровадження миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу", - йдеться  повідомленні.

Клімкін та Маас високо оцінили стан українсько-німецьких двосторонніх відносин, а також інтенсифікацію торговельно-інвестиційної співпраці між державами.

Глава українського МЗС наголосив на важливості недопущення реалізації проекту «Північний потік-2», який, на його думку, лише сприятиме поглибленню європейської кризи.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України та Німеччини домовилися про зустріч глав МЗС у нормандському форматі 11 червня у Берліні.

 

США і Німеччина обговорюють розгортання у ФРН комплексів системи ПРО, - Reuters З початку війни на Донбасі загинули понад 240 дітей, - Клімкін
Теги публікації: Донбас, Германия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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