Німеччина не залишить Україну наодинці з військовим конфліктом на Донбасі, - Маас

Глава МЗС ФРН пообіцяв Україні підтримку у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету

Уряд Німеччини не залишить Україну наодинці з врегулюванням військового конфлікту на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас під час робочого візиту в Україну, передає прес-служба українського МЗС.

Зазначається, що під час зустрічі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з Маасом обговорювалися питання, пов’язані з підтримкою нашої держави у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету.

"Глави зовнішньополітичних відомств відвідали лінію розмежування в зоні проведення операції Об’єднаних сил, ознайомилися з ситуацією на Донбасі та порушили питання запровадження миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу", - йдеться повідомленні.

Клімкін та Маас високо оцінили стан українсько-німецьких двосторонніх відносин, а також інтенсифікацію торговельно-інвестиційної співпраці між державами.

Глава українського МЗС наголосив на важливості недопущення реалізації проекту «Північний потік-2», який, на його думку, лише сприятиме поглибленню європейської кризи.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України та Німеччини домовилися про зустріч глав МЗС у нормандському форматі 11 червня у Берліні.