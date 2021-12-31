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Германия остановила половину энергоблоков АЭС

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Берлин, Пятница 31 декабря 2021 18:15
Германия остановила половину энергоблоков АЭС Фото: в Германии закрыли половину АЭС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Германии прекратили работу три из шести атомных электростанций (АЭС). Остальные планируется закрыть до конца 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как отмечает агентство, 31 декабря три из шести действующих в Германии АЭС прекратили работу. Оставшиеся атомные станции - Эмсланд, Изар и Неккарвестхайм - будут отключены к концу 2022 года.

Три реактора, которые сегодня были остановлены, запустили в середине 1980-х годов. Они вырабатывали электроэнергию на протяжении почти четырех десятилетий.

Согласно данным BDEW, шесть АЭС вырабатывали около 12% электроэнергии в Германии в 2021 году.

Напомним, правительство Германии приняло решение отказаться от атомной энергетики в 2002 году. После аварии на АЭС "Фукусима" в Японии в 2011 году немецкие власти подтвердили эти намерения.

Кроме того, в планах правительства Германии до 2030 года полностью отказаться от угля для производства электроэнергии.

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Германия АЭС
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