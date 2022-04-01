Германия одобрила продажу Украине БМП, стоявших на вооружении ГДР

Германия одобрила поставку Украине нескольких десятков боевых машин пехоты (БМП), которые изначально принадлежали бывшей коммунистической ГДР. Это произошло на фоне критики, что Берлин не направляет Киеву достаточно военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Берлин дал добро на передачу Киеву чешской компанией 56 машин типа PbV-501, сообщил представитель Минобороны.

Он отвечал на запросы о подтверждении сообщения СМИ о том, что Украине должны быть поставлены 58 автомобилей, вооруженных пушками и пулеметами.

Согласно газете Welt am Sonntag, в конце 1990-х годов Берлин передал БМП Швеции, которая позже продала их чешской компании, которая теперь стремится продать их Киеву.

Страны, стремящиеся передать немецкий экспорт оружия, должны сначала подать заявку на одобрение в Берлине.