Германия несет ответственность за освобождение Крыма, - посол Украины

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия имеет "моральный долг" перед Украиной в прекращении российской аннексии Крыма. Такое мнение он высказал учитывая нацистскую оккупацию в прошлом.

"Моральный долг Федеративной Республики положить конец незаконной оккупации Крыма следует прежде всего с всегдашней исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию с более чем 8 миллионами украинских жертв войны", - сказал Мельник.

По его словам, Крым имел трагическую роль в этой сложной колониальной истории, поскольку Германия дважды оккупировала Крым военными средствами за последнее столетие. Он также добавил, что в ходе немецкой оккупационной кампании были убиты сотни тысяч мирных жителей, в том числе 38 тысяч крымских евреев.

"Нацистская тирания оставила кровавое наследство в Крыму. Эти забытые зверства еще нужно проработать", - резюмировал посол.

Мельник отмечает, что Германия и ее союзники имеют множество политических и экономических инструментов, которые можно и нужно использовать, чтобы заставить Россию отказаться от аннексии Крыма и остановить ее агрессивное поведение.

"Прямо сейчас в Германии есть историческая возможность объединить усилия с новым американским правительством, чтобы противостоять кремлевским правителям с новой трансатлантической жесткостью", - отметил Мельник.