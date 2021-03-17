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Німеччина несе відповідальність за звільнення Криму, - посол України

Новость на русском → Берлін, Середа 17 березня 2021 09:40
Німеччина несе відповідальність за звільнення Криму, - посол України Фото: Андрій Мельник (germany mfa gov ua)
Автор: Андрій Козловський

Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина має "моральний обов’язок" перед Україною у припиненні російської анексії Криму. Таку думку він висловив з огляду на нацистську окупацію в минулому.

Про це повідомляє Berliner Zeitung.

"Моральний обов'язок Федеративної Республіки покласти край незаконній окупації Криму випливає насамперед із повсякчасної історичної відповідальності Німеччини перед Україною за нацистську тиранію з понад 8 млн українських жертв війни", - сказав Мельник.

За його словами, Крим мав трагічну роль у цій складній колоніальній історії, оскільки Німеччина двічі окупувала Крим військовими засобами за останнє сторіччя. Він також додав, що в ході німецької окупаційної кампанії було вбито сотні тисяч мирних жителів, в тому числі 38 тисяч кримських євреїв.

"Нацистська тиранія залишила криваву спадщину в Криму. Ці забуті звірства ще потрібно пропрацювати", - резюмував посол.

Мельник зауважує, що Німеччина та її союзники мають безліч політичних і економічних інструментів, які можна і потрібно використовувати, щоб змусити Росію відмовитися від анексії Криму і зупинити її агресивну поведінку.

"Прямо зараз у Німеччині є історична можливість об'єднати зусилля з новим американським урядом, щоб протистояти кремлівським правителям з новою трансатлантичною жорсткістю", - наголосив Мельник.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна очікує на активну позицію Німеччини у питанні деокупації Криму.

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