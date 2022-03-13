Германия намерена увеличить добычу нефти и газа в Северном море

Согласно коалиционному соглашению между социал-демократами канцлера Олафа Шольца, зелеными и свободными демократами Линднера (СвДП), Германия не будет выдавать никаких новых разрешений на бурение нефтяных и газовых скважин в Северном море за пределами существующих рамок.

"Мы должны пересмотреть решение по коалиционному соглашению. Из-за изменения цен на мировом рынке это выглядит более экономичным", - сказал Линднер газете Tagesspiegel

Германия, две трети импорта природного газа которой зависит от России, в срочном порядке пытается стимулировать развитие альтернативных источников энергии, включая строительство своего первого терминала сжиженного природного газа (СПГ). Линднер, однако, сказал, что по крайней мере в переходный период крупнейшая экономика Европы по-прежнему будет нуждаться в нефти и газе.

"На изменившемся геополитическом фоне считаю целесообразным рассмотреть всю энергетическую стратегию нашей страны без каких-либо запретов на рассмотрение новых вариантов", - сказал он.