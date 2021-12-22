Германия и Молдова ужесточают правила въезда из-за "Омикрона": кого это коснется

Правила въезда в Германию

Любому, кто въезжает в Германию из стран с высоким риском распространения штамма "Омикрон" потребуется отрицательный ПЦР-тест. Он должен быть сделан не позднее 48 часов до пересечения границы.

Издание также отмечает, что поскольку в настоящее время существует возможность вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 лет, то отрицательный тест должны будут также предоставлять дети с 6 лет.

В настоящее время в список стран с высоким риском распространения коронавируса входят государства Африки. С 27 декабря в него войдет Великобритания.

Условия въезда в Молдову

Ограничения на въезд в Молдову начнут действовать с понедельника, 27 декабря. Все прибывающие в страну из государств с высоким риском заражения коронавирусом должны будут предоставить на границе отрицательный ПЦР-тест. Его будут требовать как у вакцинированных, так и непривитых. Срок его действия не должен превышать 72 часов.

Отмечается, что Министерство здравоохранения Молдовы будет каждую неделю обновлять список стран с высоким риском заражения коронавирусом.